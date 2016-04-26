Глава МИД Турции: При любых обстоятельствах мы рядом с Азербайджаном

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Наша позиция достаточно открыта и однозначна. При любых обстоятельствах мы рядом с Азербайджаном и поддерживаем территориальную целостность Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, карабахская проблема возникла в результате оккупации территорий Азербайджана и, как отмечается в резолюциях Совбеза ООН и решениях других международных организаций, проблему нужно решить в рамках территориальной целостности Азербайджана: "С этой точки зрения, большую ответственность за решение проблемы несут сопредседатели Минской группы ОБСЕ и страны-сопредседатели - Россия, США и Франция.

При желании этих стран, конфликт может решиться в ближайшее время. Режим прекращения огня нарушается Арменией из-за нежелания этой страны решить конфликт политическим путем. Однако, объявив в одностороннем порядке о режиме прекращения огня, Азербайджан в очередной раз продемонстрировал миру, что является сторонником мирного урегулирования конфликта".

По словам М.Чавушоглу, никто не должен обращать внимания на неконструктивный подход Армении: "Позиция Турции по этому поводу крайне конкретна и однозначна. Хочу повторить, что Турция и Азербайджана выступают за мирное урегулирование конфликта. Турция была и будет рядом с братским Азербайджаном всегда".