Глава МИД Турции посетит памятник жертвам Ходжалы в Баку

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Стала известна программа визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан. Как сообщает Report cо ссылкой на дипломатические источники, глава турецкого МИД прибудет в Баку в ночь с 24 на 25 февраля.

В ходе визита М. Чавушоглу посетит Аллею почётного захоронения, Аллею Шехидов и могилы турецких солдат, отдавших жизнь за свободу Азербайджана.

Ожидается, что глава МИД Турции проведет в Баку встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, премьер-министром Артуром Раси-заде, председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым.

26 февраля М. Чавушоглу вместе с руководством Азербайджана посетит памятник жертвам Ходжалинской трагедии и почтит память погибших.