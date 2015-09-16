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    Глава МИД Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов - ФОТО

    Феридун Синирлиоглу почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Прибывший с визитом в Азербайджан министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу  посетил Аллею почетного захоронения,  где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле. 

    Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы к ее могиле.

    Затем Ф. Синирлиоглу посетил Аллею Шехидов, где  почтил память героических сынов и дочерей Родины, ставших шехидами во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана и возложил венок к "Вечному огню".

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