Глава МИД Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов - ФОТО

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Прибывший с визитом в Азербайджан министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы к ее могиле.

Затем Ф. Синирлиоглу посетил Аллею Шехидов, где почтил память героических сынов и дочерей Родины, ставших шехидами во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана и возложил венок к "Вечному огню".