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Глава МИД Таджикистана посетил посольство Азербайджана в Душанбе

Глава МИД Таджикистана посетил посольство Азербайджана в Душанбе Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин посетил посольство Азербайджана в Душанбе и оставил запись в книге соболезнований в связи с гибелью пассажиров при крушении самолета авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 19:57
Глава МИД Таджикистана посетил посольство Азербайджана в Душанбе

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин посетил посольство Азербайджана в Душанбе и оставил запись в книге соболезнований в связи с гибелью пассажиров при крушении самолета авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщает Report, министр от имени правительства Республики Таджикистан выразил глубокие соболезнования послу Алимирзамину Аскерову и родственникам погибших пассажиров, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря 2024 года объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.

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Версия на английском языке ФотоTajikistan FM visits Embassy of Azerbaijan in Dushanbe
Версия на азербайджанском языке ФотоTacikistanın xarici işlər naziri Azərbaycanın Düşənbədəki səfirliyində olub

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