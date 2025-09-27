Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Глава МИД Судана: Мы очень рады миру между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    27 сентября, 2025
    20:24
    Глава МИД Судана: Мы очень рады миру между Арменией и Азербайджаном

    Мы очень рады видеть установление мира между Арменией и Азербайджаном.

    Об этом корреспонденту американского бюро Report сказал министр иностранных дел Судана Мохиеддин Салим Ахмед Ибрагим.

    Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Суданом имеют давнюю историю.

    "У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном, которые насчитывают долгие годы. Несколько дней назад мы участвовали во встрече в Азербайджане с делегацией высокого уровня. Мы очень рады установлению мира между Арменией и Азербайджаном", - сказал дипломат.

    Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан обладает передовым опытом во многих областях, и Судан намерен извлечь пользу из этого опыта:

    "Мы хотим развивать отношения с Азербайджаном в различных областях. Потому что ваша страна обладает передовым опытом и технологиями в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, нефтяной и других отраслях. В будущем мы заинтересованы в совместном сотрудничестве по этим направлениям".

    Министр также выразил благодарность правительству Азербайджана за возможности в области образования, созданные для суданских студентов.

    "Мы благодарны Азербайджану за создание условий для обучения большого числа суданских студентов в различных университетах вашей страны. Они в настоящее время вносят вклад в развитие Судана. Я сам, будучи молодым студентом, учился в Москве и в то время посетил Баку. Я присутствовал на церемонии выпуска ряда суданских студентов, завершивших там свое образование. Сейчас они являются известными лицами в Судане в различных областях, включая медицину, инженерию и государственное управление. Мы благодарны вам и вашей стране за это", - подчеркнул Салим Ахмед Ибрагим.

