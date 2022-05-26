О нас

Глава МИД: Сотрудничество Азербайджана со странами Африки растет с каждым годом

Глава МИД: Сотрудничество Азербайджана со странами Африки растет с каждым годом Сотрудничество Азербайджана со странами Африки растет с каждым годом.
Внешняя политика
26 мая 2022 г. 15:20
Глава МИД: Сотрудничество Азербайджана со странами Африки растет с каждым годом

Сотрудничество Азербайджана со странами Африки растет с каждым годом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции "Роль африканского континента в Движении неприсоединения", посвященной Дню Африки.

Глава МИД отметил, что целью Азербайджана является дальнейшее развитие сотрудничества с африканскими странами.

Д. Байрамов напомнил, что Азербайджан получил статус наблюдателя в Африканском союзе.

По его словам, Азербайджан считает африканские страны одним из приоритетных направлений во внешней политике. При этом наша страна оказывает финансовую поддержку проектам по развитию стран этого континента, в том числе в сфере образования девочек.

Студенты из африканских стран также обучаются в Азербайджане по стипендии от правительства страны.

Как отметил глава МИД, Азербайджан в рамках председательства в Движении неприсоединения также проводит работу по углублению сотрудничества стран организации в разных сферах для обеспечения благополучия и благосостояния стран Африки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке FM: Azerbaijan’s co-op with African countries growing every year

Самое важное

Турецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
ФотоТурецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
26 мая 2022 г. 13:50
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
25 мая 2022 г. 15:42
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
25 мая 2022 г. 14:52
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
25 мая 2022 г. 13:11
Королева Великобритании и Северной Ирландии поздравила президента Азербайджана
Королева Великобритании и Северной Ирландии поздравила президента Азербайджана
25 мая 2022 г. 12:49
Встреча Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении пройдет на следующей неделе
Встреча Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении пройдет на следующей неделе
25 мая 2022 г. 12:36
Врач: Оспа обезьян не перерастет в пандемию
Врач: "Оспа обезьян" не перерастет в пандемию
25 мая 2022 г. 12:12
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
25 мая 2022 г. 12:09
Могилы украинских военных подверглись вандализму
ФотоМогилы украинских военных подверглись вандализму
25 мая 2022 г. 11:18
Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
24 мая 2022 г. 15:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi