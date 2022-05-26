Глава МИД: Сотрудничество Азербайджана со странами Африки растет с каждым годом

Сотрудничество Азербайджана со странами Африки растет с каждым годом.

Сотрудничество Азербайджана со странами Африки растет с каждым годом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции "Роль африканского континента в Движении неприсоединения", посвященной Дню Африки.

Глава МИД отметил, что целью Азербайджана является дальнейшее развитие сотрудничества с африканскими странами.

Д. Байрамов напомнил, что Азербайджан получил статус наблюдателя в Африканском союзе.

По его словам, Азербайджан считает африканские страны одним из приоритетных направлений во внешней политике. При этом наша страна оказывает финансовую поддержку проектам по развитию стран этого континента, в том числе в сфере образования девочек.

Студенты из африканских стран также обучаются в Азербайджане по стипендии от правительства страны.

Как отметил глава МИД, Азербайджан в рамках председательства в Движении неприсоединения также проводит работу по углублению сотрудничества стран организации в разных сферах для обеспечения благополучия и благосостояния стран Африки.