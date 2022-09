Глава МИД Швеции обеспокоена эскалацией на границе Азербайджана и Армении

Глава МИД Щвеции Анн Линде выразила обеспокоенность эскалацией ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

"Все боевые действия должны быть немедленно прекращены. Диалог – единственный путь к устойчивому миру",- написала она.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.