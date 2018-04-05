Глава МИД Северной Кореи: Территориальная целостность и суверенитет полностью игнорируются на международной арене

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Территориальная целостность и суверенитет полностью игнорируются на международной арене.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, выступая на министерской конференции стран Движения неприсоединения в Баку.

По его словам, в Сирии, Ираке мировые силы нарушают права людей, вторгаясь во внутренние дела других государств.

"ООН превратилась в супермашину, выполняющую заказы мировых сил. Маленькие государства не могут защитить свои права. Государства движения должны объединить свои силы для решения мировых проблем. Мировые державы должны понимать свою ответственность за свои действия", - заявил Ли Ён Хо.

По его словам, на данный момент на Корейском полуострове появилась атмосфера воссоединения благодаря действиям руководств КНДР и Южной Кореи: "Можно достичь прорыва и открытия новой эры в отношениях благодаря объединению усилий и добиться благополучия для всего народа".