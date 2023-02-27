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Глава МИД России прибыл в Азербайджан

Глава МИД России прибыл в Азербайджан Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Азербайджан вечером 27 февраля
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 19:51
Глава МИД России прибыл в Азербайджан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Азербайджан вечером 27 февраля, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Визит главы МИД России в Азербайджан приурочен к первой годовщине двусторонней декларации о союзническом взаимодействии, подписанной 22 февраля 2022 года.

Ожидается, что С. Лавров будет принят президентом Ильхамом Алиевым. Предусмотрены также его переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Кроме того глава МИД России примет участие в тематической конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках третьего заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета.

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