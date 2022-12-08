Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о незаконной деятельности на Лачынской дороге

8 декабря в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид о незаконной деятельности на Лачынской дороге.

8 декабря в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид о незаконной деятельности на Лачынской дороге.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов рассказал о текущем состоянии переговоров по мирному соглашению, работе по открытию коммуникаций и усилиях в вопросе делимитации. Кроме того, он указал на недавние незаконные действия армянской стороны на Лачынской дороге.

Карен Донфрид подчеркнула, что США поддерживают усилия по обеспечению стабильности в регионе, отметила важность продвижения мирного процесса в соответствии с договоренностями, достигнутыми между лидерами и министрами.