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Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о незаконной деятельности на Лачынской дороге

Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о незаконной деятельности на Лачынской дороге 8 декабря в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид о незаконной деятельности на Лачынской дороге.
Внешняя политика
8 декабря 2022 г. 20:53
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о незаконной деятельности на Лачынской дороге

8 декабря в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид о незаконной деятельности на Лачынской дороге.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов рассказал о текущем состоянии переговоров по мирному соглашению, работе по открытию коммуникаций и усилиях в вопросе делимитации. Кроме того, он указал на недавние незаконные действия армянской стороны на Лачынской дороге.

Карен Донфрид подчеркнула, что США поддерживают усилия по обеспечению стабильности в регионе, отметила важность продвижения мирного процесса в соответствии с договоренностями, достигнутыми между лидерами и министрами.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM, US Assistant Secretary of State talk over phone
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ABŞ dövlət katibinin köməkçisini Laçın yolundakı son qanunsuz fəaliyyətlərlə bağlı məlumatlandırıb

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