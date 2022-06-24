Глава МИД: Проект Cевер-Юг имеет потенциал роста

Проект Север-Юг имеет возможность роста.

Проект Север-Юг имеет возможности дальнейшего роста.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, особая значимость придается расширению транзитно-коммуникационных связей в регионе

"В этой связи проект Север-Юг имеет особую значимость. Он показал свою эффективность и имеет возможность роста", - заявил Байрамов.

Он напомнил, что Азербайджан и РФ активно развивают экономическое сотрудничество. Азербайджан имеет прямые экономические связи с более 70 субъектами РФ.