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Глава МИД: Проект Cевер-Юг имеет потенциал роста

Глава МИД: Проект Cевер-Юг имеет потенциал роста Проект Север-Юг имеет возможность роста.
Внешняя политика
24 июня 2022 г. 13:20
Глава МИД: Проект Cевер-Юг имеет потенциал роста

Проект Север-Юг имеет возможности дальнейшего роста.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, особая значимость придается расширению транзитно-коммуникационных связей в регионе

"В этой связи проект Север-Юг имеет особую значимость. Он показал свою эффективность и имеет возможность роста", - заявил Байрамов.

Он напомнил, что Азербайджан и РФ активно развивают экономическое сотрудничество. Азербайджан имеет прямые экономические связи с более 70 субъектами РФ.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: North-South project has room for growth
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Şimal-Cənub layihəsi daha da inkişaf etdirilə bilər”

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