Глава МИД: Приверженность Азербайджана свободе вероисповедания является примером для региональной стабильности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с президентом Сената Юты Стюартом Адамсом, руководством Фонда "Стирлинг" и высокопоставленной делегацией из штата Юта.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД в соцсети Х.

На встрече Джейхун Байрамов выразил благодарность Фонду "Стирлинг" за долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном.

Министр подчеркнул многовековой опыт Азербайджана в мирном сосуществовании культур и религий, отметив, что приверженность страны религиозной свободе и диалогу является примером для региональной стабильности.

Джейхун Байрамов также высоко оценил активное участие Фонда "Стирлинг" в гуманитарном разминировании на освобожденных территориях Азербайджана. Он отметил, что эта поддержка не только спасает человеческие жизни, но и углубляет сотрудничество и взаимопонимание в международных отношениях.