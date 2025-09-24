Глава МИД: Приверженность Азербайджана свободе вероисповедания является примером для региональной стабильности

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 05:22
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с президентом Сената Юты Стюартом Адамсом, руководством Фонда "Стирлинг" и высокопоставленной делегацией из штата Юта.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД в соцсети Х.

    На встрече Джейхун Байрамов выразил благодарность Фонду "Стирлинг" за долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном.

    Министр подчеркнул многовековой опыт Азербайджана в мирном сосуществовании культур и религий, отметив, что приверженность страны религиозной свободе и диалогу является примером для региональной стабильности.

    Джейхун Байрамов также высоко оценил активное участие Фонда "Стирлинг" в гуманитарном разминировании на освобожденных территориях Азербайджана. Он отметил, что эта поддержка не только спасает человеческие жизни, но и углубляет сотрудничество и взаимопонимание в международных отношениях.

