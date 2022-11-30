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Глава МИД Азербайджана принимает участие на конференции в Варшаве

Глава МИД Азербайджана принимает участие на конференции в Варшаве Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в конференции «Новые реалии в регионе: перспективы архитектуры безопасности и устойчивого мира на Южном Кавказе», проходит в столице Польши, в Варшаве.
Внешняя политика
30 ноября 2022 г. 15:33
Глава МИД Азербайджана принимает участие на конференции в Варшаве

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в конференции "Новые реалии в регионе: перспективы архитектуры безопасности и устойчивого мира на Южном Кавказе", проходящей сегодня в столице Польши Варшаве.

Как передает Report, конференция организована Центром анализа международных отношений Азербайджана (ЦАМО).

Участники мероприятия обсудят текущие геополитические процессы на Южном Кавказе и перспективы обеспечения устойчивого мира и развития в этом регионе.

Напомним, что 1 декабря министр иностранных дел Азербайджана примет участие на заседании СМИД ОБСЕ в Польше.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN rəhbəri Varşavada keçirilən konfransda iştirak edir
Версия на английском языке Azerbaijani foreign minister attending conference in Warsaw

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