Глава МИД Азербайджана принимает участие на конференции в Варшаве

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в конференции «Новые реалии в регионе: перспективы архитектуры безопасности и устойчивого мира на Южном Кавказе», проходит в столице Польши, в Варшаве.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в конференции "Новые реалии в регионе: перспективы архитектуры безопасности и устойчивого мира на Южном Кавказе", проходящей сегодня в столице Польши Варшаве.

Как передает Report, конференция организована Центром анализа международных отношений Азербайджана (ЦАМО).

Участники мероприятия обсудят текущие геополитические процессы на Южном Кавказе и перспективы обеспечения устойчивого мира и развития в этом регионе.

Напомним, что 1 декабря министр иностранных дел Азербайджана примет участие на заседании СМИД ОБСЕ в Польше.