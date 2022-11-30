Глава МИД Азербайджана принимает участие на конференции в Варшаве

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в конференции "Новые реалии в регионе: перспективы архитектуры безопасности и устойчивого мира на Южном Кавказе", проходящей сегодня в столице Польши Варшаве.
Как передает Report, конференция организована Центром анализа международных отношений Азербайджана (ЦАМО).
Участники мероприятия обсудят текущие геополитические процессы на Южном Кавказе и перспективы обеспечения устойчивого мира и развития в этом регионе.
Напомним, что 1 декабря министр иностранных дел Азербайджана примет участие на заседании СМИД ОБСЕ в Польше.