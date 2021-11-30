Глава МИД: Президенты Ирана и Азербайджана хотят развивать сотрудничество

Воля президентов Ирана и Азербайджана направлена на развитие взаимных связей.

Воля президентов Ирана и Азербайджана направлена на развитие взаимного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян написал на своей странице в Twitter.

Коснувшись встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрагимом Раиси, состоявшейся в рамках саммита Организации экономического сотрудничества 28 ноября в Ашхабаде, министр отметил, что на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в транзитной, энергетической, туристической, культурной и других сферах.

"Наши страны и народы не только соседи, нас связывают и тесные родственные отношения", - подчеркнул глава МИД.