Глава МИД: Президенты Ирана и Азербайджана хотят развивать сотрудничество

Воля президентов Ирана и Азербайджана направлена на развитие взаимного сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян написал на своей странице в Twitter.
Коснувшись встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрагимом Раиси, состоявшейся в рамках саммита Организации экономического сотрудничества 28 ноября в Ашхабаде, министр отметил, что на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в транзитной, энергетической, туристической, культурной и других сферах.
"Наши страны и народы не только соседи, нас связывают и тесные родственные отношения", - подчеркнул глава МИД.