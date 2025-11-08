Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Глава МИД: Формулировки Азербайджана о статусе миротворцев не удовлетворили РФ

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 22:54
    Глава МИД: Формулировки Азербайджана о статусе миротворцев не удовлетворили РФ

    В декабре 2020 года Азербайджан провел с российской стороной несколько этапов интенсивных переговоров относительно статуса миротворцев.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью Общественному телевидению (İTV).

    Глава МИД отметил, что во время обсуждения документа Азербайджан включил в него такие элементы, которые четко означали, что миротворцы должны действовать именно на территории Азербайджана, согласовывая с Баку каждое действие и в целом процесс.

    "Мы могли бы в принципе рассмотреть этот документ. Многие из этих формулировок не устраивали российскую сторону. После длительных переговоров все поняли, что достичь общего знаменателя не удастся. Поэтому до 2024 года, то есть до тех пор, пока российские миротворцы не покинули регион, у них не было никакого статуса", - констатировали Джейхун Байрамов.

    Джейхун Байрамов Национальное общественное телевидение (ITV) интервью
    Ceyhun Bayramov: Sülhməramlıların statusu ilə bağlı Azərbaycanın təklif etdiyi anlayışlar Rusiyanı qane etmədi

    Последние новости

    23:16
    Фото

    В Баку концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    23:10
    Видео

    На параде в Баку прошла колонна Нацгвардии Службы государственной охраны

    Армия
    23:08

    СМИ: В США хотят переоборудовать склады в центры содержания мигрантов

    Другие страны
    22:59
    Фото

    Концерт по случаю Дня Победы в Гяндже завершился грандиозным фейерверком

    Внутренняя политика
    22:54

    Глава МИД: Формулировки Азербайджана о статусе миротворцев не удовлетворили РФ

    Внешняя политика
    22:46
    Фото

    В Лачыне состоялся цикл мероприятий по случаю 8 Ноября - Дня Победы

    Внутренняя политика
    22:37

    ЕС: Китай возобновит поставки ключевых чипов для европейского автопрома

    Другие страны
    22:32
    Видео

    Минобороны Турции поделилось публикацией о военном параде в Баку

    В регионе
    22:15

    В Нью-Йорке подняли Государственный флаг Азербайджана

    Диаспора
    Лента новостей