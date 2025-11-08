Глава МИД: Формулировки Азербайджана о статусе миротворцев не удовлетворили РФ

В декабре 2020 года Азербайджан провел с российской стороной несколько этапов интенсивных переговоров относительно статуса миротворцев.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью Общественному телевидению (İTV).

Глава МИД отметил, что во время обсуждения документа Азербайджан включил в него такие элементы, которые четко означали, что миротворцы должны действовать именно на территории Азербайджана, согласовывая с Баку каждое действие и в целом процесс.

"Мы могли бы в принципе рассмотреть этот документ. Многие из этих формулировок не устраивали российскую сторону. После длительных переговоров все поняли, что достичь общего знаменателя не удастся. Поэтому до 2024 года, то есть до тех пор, пока российские миротворцы не покинули регион, у них не было никакого статуса", - констатировали Джейхун Байрамов.