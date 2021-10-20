Хорватский министр поблагодарил Азербайджан за помощь в борьбе с COVID-19

У Хорватии сложились прекрасные отношения с Азербайджаном, потенциал сотрудничества очень велик.

У Хорватии сложились прекрасные отношения с Азербайджаном, потенциал сотрудничества очень велик.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Хорватский министр поблагодарил Азербайджан за оказание помощи и сотрудничество в рамках борьбы с пандемией COVID-19, а также за поддержку во время землетрясения в Хорватии.

По его словам, Хорватия может многое предложить Азербайджану, в том числе в сфере ИКТ.

"Мы заинтересованы в том, чтобы хорватские компании были представлены в Азербайджане, а также азербайджанские бизнес компании - в Хорватии", - заявил глава МИД.