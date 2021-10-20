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Глава МИД: Азербайджан и Хорватия планируют подписать еще 7 документов

Глава МИД: Азербайджан и Хорватия планируют подписать еще 7 документов В настоящее время между Азербайджаном и Хорватией действует 25 соглашений и протоколов, еще 7 документов находятся на стадии рассмотрения.
Внешняя политика
20 октября 2021 г. 13:11
Глава МИД: Азербайджан и Хорватия планируют подписать еще 7 документов

В настоящее время между Азербайджаном и Хорватией действует 25 соглашений и протоколов, еще 7 документов находятся на стадии рассмотрения.

Как сообщает Report, об этом заявил главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом.

Глава МИД отметил, что в ходе встречи обсуждались вопросы активизации сотрудничества в сфере туризма в условиях пандемии COVID-19.

"Мы видим потенциал в развитии сотрудничества в сфере туризма, энергетики, также возможно участие хорватских компаний в восстановлении Карабаха", - заявил Д. Байрамов.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov says Azerbaijan and Croatia will sign 7 more documents
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycanla Xorvatiya arasında daha 7 sənəd imzalanacaq"

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