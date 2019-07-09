Глава МИД: Посольства Азербайджана действуют в 59 странах

"Азербайджан успешно развивает партнерские отношения в региональном и глобальном масштабе".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, открывая 6-ую Международную конференцию глав дипломатических миссий Азербайджана.

В последние годы Азербайджанская Республика открыла новые посольства в Алжирской Народно-Демократической Республике и Республике Ирак, посольства-нерезиденты в Колумбии, Чили, Уругвае и Перу и новые консульства в Австрии, Судане, Джибути, Украине, Парагвае, Италии и Мальте. В тот же период Перу, Коста-Рика, Мексика, Венесуэла и Чили создали посольства в Азербайджане, Алжир, Португалия, Хорватия, Эстония и Черногория открыли посольства-нерезиденты, а Сан-Марино, Словения, Македония и Эфиопия назначили почетных консулов в Азербайджан. Азербайджанская Республика и Республика Танзания, Республика Вануату, Союз Багамских Островов, Государство Самоа, Палау, Сан-Томе и Демократическая Республика Македония установили дипломатические отношения.

По словам главы МИД, в настоящее время посольства Азербайджана действуют в 59 странах, постоянные представительства - в 5 международных организациях, 9 консульств, 11 посольств-нерезидентов и 16 почетных консульств. В то же время в Азербайджане функционируют 66 посольств, 4 консульства, 13 почетных консульств и представительства 22 международных организаций.

"Под руководством нашего президента Ильхама Алиева Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики будет продолжать проводить независимую и разностороннюю внешнюю политику, направленную на защиту и продвижение национальных интересов в системе международных отношений. Прекращение агрессии Армении против Азербайджана, освобождение наших земель от оккупации и возвращение внутренне перемещенных лиц в свои дома будут оставаться главным приоритетом наших дипломатических усилий", - заявил Э. Мамедъяров.

"Азербайджанские дипломаты будут продолжать свои неустанные усилия по продвижению и продвижению наших национальных интересов во всем мире, достойно расширяя наше историческое наследие и наш энтузиазм в отношении прогресса, а также в честь 100-летия азербайджанской дипломатии", - добавил глава МИД.