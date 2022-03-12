О нас
Аудио новости

Глава МИД: Последняя резолюция Европарламента абсолютно необоснованна

Глава МИД: Последняя резолюция Европарламента абсолютно необоснованна На последнюю резолюцию Европейского парламента был дан соответствующий ответ. В парламенте Азербайджана также отреагировали на принятие этой резолюции.
Внешняя политика
12 марта 2022 г. 12:43
Глава МИД: Последняя резолюция Европарламента абсолютно необоснованна
Джейхун Байрамов

На последнюю резолюцию Европейского парламента был дан соответствующий ответ. В парламенте Азербайджана также отреагировали на принятие этой резолюции.

Как сообщает Report, об этом в рамках дипломатического форума в Анталье на панельной дискуссии на тему "Перспективы инклюзивного мира на Южном Кавказе" заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Конечно, эта резолюция является абсолютно необоснованной. Потому что Азербайджан подвергался оккупации в течение 30 лет. Все станет ясно, если ознакомиться с отчетами ЮНЕСКО. Мы неоднократно призывали ЮНЕСКО направить в Карабах специальную миссию. Мы бы не обращались в ЮНЕСКО, если то, о чем написано в резолюции, было бы правдой. Сегодня дипломаты, журналисты могут посетить и воочию увидеть Карабах, и то, каким разрушениям он подвергся. Армения в период оккупации уничтожила там исторические, культурные памятники Азербайджана", - подчеркнул министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı: “Avropa Parlamentinin son qətnaməsi tamamilə əsassızdır”

Экслюзивные новости

Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
9 марта 2022 г. 12:35
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
9 марта 2022 г. 11:50
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi