Глава МИД: Последняя резолюция Европарламента абсолютно необоснованна

На последнюю резолюцию Европейского парламента был дан соответствующий ответ. В парламенте Азербайджана также отреагировали на принятие этой резолюции.

На последнюю резолюцию Европейского парламента был дан соответствующий ответ. В парламенте Азербайджана также отреагировали на принятие этой резолюции.

Как сообщает Report, об этом в рамках дипломатического форума в Анталье на панельной дискуссии на тему "Перспективы инклюзивного мира на Южном Кавказе" заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Конечно, эта резолюция является абсолютно необоснованной. Потому что Азербайджан подвергался оккупации в течение 30 лет. Все станет ясно, если ознакомиться с отчетами ЮНЕСКО. Мы неоднократно призывали ЮНЕСКО направить в Карабах специальную миссию. Мы бы не обращались в ЮНЕСКО, если то, о чем написано в резолюции, было бы правдой. Сегодня дипломаты, журналисты могут посетить и воочию увидеть Карабах, и то, каким разрушениям он подвергся. Армения в период оккупации уничтожила там исторические, культурные памятники Азербайджана", - подчеркнул министр.