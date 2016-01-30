Глава МИД Польши: "Восточное партнерство" провалилось

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Программа "Восточное партнерство" полностью провалилась. Как сообщает Report, об этом "Радио Польша" заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

В связи с этим польское правительство отбросило эту концепцию "как неправильную".

По словам министра, формат "Восточного партнерства" создавал только иллюзию, но не давал реальных перспектив членства в Евросоюзе для таких стран, как Азербайджан, Грузия, Молдова, Беларусь и Украина.

Ващиковский считает, что политика предыдущего польского кабинета, действовавшего в рамках "Восточного партнёрства", закончилась катастрофой, так как Евромайдан на Украине поставил её под вопрос.

Программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями- Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью - стартовала в 2009 году. Одним из ее инициаторов была Польша.