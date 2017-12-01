Глава МИД Пакистана: Стамбульский процесс - эффективный способ диалога для достижения мира и процветания Афганистана

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Сердце Азии" - Стамбульский процесс - эффективный способ диалога на пути достижения мира и процветания Афганистана.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, выступая на церемонии открытия VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии" в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс в Баку.
"Пакистан привержен этому процессу и готов оказать всестороннюю поддержку Афганистану", - отметил министр.
По его словам, в Афганистане существует множество проблем, таких как трафик наркотиков и ряд других, и для решения подобных задач требуются важные региональные совместные усилия.
По его словам, важным аспектом является создание транспортной инфраструктуры, такой как железные дороги, для обеспечения регионального экономического и торгового сотрудничества с целью процветания региона.
Viktoriya PiriyevaАвтор новости
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