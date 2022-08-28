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Глава МИД Пакистана поблагодарил Азербайджан

Глава МИД Пакистана поблагодарил Азербайджан Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари выразил благодарность Азербайджану за выделение помощи пострадавшим в результате наводнений в стране.
Внешняя политика
28 августа 2022 г. 03:47
Глава МИД Пакистана поблагодарил Азербайджан

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари выразил благодарность Азербайджану за выделение помощи пострадавшим в результате наводнений в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

В местных СМИ особо отмечается, что Азербайджан, наряду с Великобританией и ОАЭ, объявил о выделении помощи пострадавшим: "Пакистан в настоящее время сталкивается с самыми мощными наводнениями в своей истории, в результате которых уже погибло более 950 человек. Пакистан обратился за международной помощью, и на обращение откликнулись Великобритания и ОАЭ, а теперь и братский Азербайджан. Как сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане, по поручению президента Азербайджана правительство объявило о выделении помощи пострадавшим от наводнения в размере 2 миллионов долларов США”.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın XİN başçısı Azərbaycana minnətdarlıq edib

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