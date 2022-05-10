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Глава МИД: Организаторы акций в Армении – это те, кто толкнул страну в пропасть

Глава МИД: Организаторы акций в Армении – это те, кто толкнул страну в пропасть Видимая сторона вопроса заключается в том, что организаторы акций протестов известны. Это люди, которые на протяжении многих лет давали ложные обещания армянскому народу и толкнули страну в пропасть.
Внешняя политика
10 мая 2022 г. 12:13
Глава МИД: Организаторы акций в Армении – это те, кто толкнул страну в пропасть

Видимая сторона вопроса заключается в том, что организаторы акций протестов известны. Это люди, которые на протяжении многих лет давали ложные обещания армянскому народу и толкнули страну в пропасть.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя процессы, происходящие в Армении за последние дни.

По его словам, эти лица хотят вернуть в повестку карабахскую тему: "Мы следим за происходящими процессами. Об общественной поддержке этих сил не может быть и речи. Тех, кто следует за ними, в лучшем случае 5-6 тыс. человек. Народ больше не верит их ложным обещаниям".

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Версия на английском языке Bayramov: Protests in Yerevan organized by those responsible for current crisis in Armenia
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Ermənistanda aksiyaları təşkil edənlər ölkəni hazırkı uçurum vəziyyətinə gətirənlərdir"

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