Глава МИД: Организаторы акций в Армении – это те, кто толкнул страну в пропасть

Видимая сторона вопроса заключается в том, что организаторы акций протестов известны. Это люди, которые на протяжении многих лет давали ложные обещания армянскому народу и толкнули страну в пропасть.

Видимая сторона вопроса заключается в том, что организаторы акций протестов известны. Это люди, которые на протяжении многих лет давали ложные обещания армянскому народу и толкнули страну в пропасть.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя процессы, происходящие в Армении за последние дни.

По его словам, эти лица хотят вернуть в повестку карабахскую тему: "Мы следим за происходящими процессами. Об общественной поддержке этих сил не может быть и речи. Тех, кто следует за ними, в лучшем случае 5-6 тыс. человек. Народ больше не верит их ложным обещаниям".