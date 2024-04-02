Глава МИД обсудил с Генсеком Совета мусульманских старейшин вопросы религиозной солидарности

Сегодня Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммедом Абдулсаламом.

Сегодня Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммедом Абдулсаламом.

Как сообщает Report , на встрече обсуждались вопросы сотрудничества с Советом мусульманских старейшин, подготовка к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), угрозы исламу на международном уровне, вопросы религиозной солидарности.

Министр отметил, что наша страна придает большое значение содействию единству и солидарности в исламском мире, подчеркнув важность развития двусторонней поддержки и сотрудничества на многостороннем уровне, в том числе в рамках региональных и международных организаций.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.