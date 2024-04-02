О нас

Глава МИД обсудил с Генсеком Совета мусульманских старейшин вопросы религиозной солидарности

Глава МИД обсудил с Генсеком Совета мусульманских старейшин вопросы религиозной солидарности Сегодня Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммедом Абдулсаламом.
Внешняя политика
2 апреля 2024 г. 21:47
Глава МИД обсудил с Генсеком Совета мусульманских старейшин вопросы религиозной солидарности

Сегодня Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммедом Абдулсаламом.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества с Советом мусульманских старейшин, подготовка к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), угрозы исламу на международном уровне, вопросы религиозной солидарности.

Министр отметил, что наша страна придает большое значение содействию единству и солидарности в исламском мире, подчеркнув важность развития двусторонней поддержки и сотрудничества на многостороннем уровне, в том числе в рамках региональных и международных организаций.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov: Anti-Islam policy in some Western countries is a cause for serious concern
Версия на азербайджанском языке ФотоXİN başçısı: Bəzi Qərb ölkələrində İslam əleyhinə aparılan siyasət ciddi narahatlıq doğurur

Самое читаемое

В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
27 марта 2024 г. 20:28
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
27 марта 2024 г. 20:15
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"
28 марта 2024 г. 12:04
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
28 марта 2024 г. 12:44
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
28 марта 2024 г. 12:20
СМИ: Армения собирается вернуть Грузии село Джилиза
СМИ: Армения собирается вернуть Грузии село Джилиза
27 марта 2024 г. 10:23
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
28 марта 2024 г. 11:45
МИД РФ: Москва будет приветствовать сближение Еревана с ЕС, если это пойдет на пользу республики
ВидеоМИД РФ: Москва будет приветствовать сближение Еревана с ЕС, если это пойдет на пользу республики
27 марта 2024 г. 20:03
Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет
Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет
28 марта 2024 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi