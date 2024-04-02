Глава МИД обсудил с Генсеком Совета мусульманских старейшин вопросы религиозной солидарности

Сегодня Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммедом Абдулсаламом.
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Министр отметил, что наша страна придает большое значение содействию единству и солидарности в исламском мире, подчеркнув важность развития двусторонней поддержки и сотрудничества на многостороннем уровне, в том числе в рамках региональных и международных организаций.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.