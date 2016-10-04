Глава МИД Монголии принял посла Азербайджана в связи с окончанием срока его дипмиссии

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Монголии Цэндийн Мунх-Оргил принял посла Азербайджана в Монголии Латифа Гандилова в связи с истечением срока его дипмиссии и возвращением на родину, сообщает Report со ссылкой на CA-News.

В ходе встречи министр отметил, что Монголия придает высокое значение деятельности Международного исследовательского центра развивающихся стран без выхода к морю и выразил надежду на то, что Азербайджан в ближайшем времени присоединится к многостороннему соглашению об учреждении данного центра.

Состоялся также обмен мнениями об организации взаимных визитов глав внешнеполитических ведомств двух стран и о документах, которые будут заключены во время этих визитов.