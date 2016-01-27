​Глава МИД Латвии: Необходимо новое рамочное соглашение ЕС с Азербайджаном

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Азербайджан является важным партнером Европейского союза в рамках политики Восточного партнерства.

Как сообщает Report со ссылкой на DELFI, об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, выступая в парламенте страны.

"Продолжая реализацию политики Восточного партнерства, Азербайджан является важным партнером. Необходима также договоренность о новом рамочном соглашении с Азербайджаном", - подчеркнул он.