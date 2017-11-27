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    Глава МИД Коста-Рики примет участие в открытии посольства этой страны в Баку

    Состоится встреча Мануэля Гонзалеса Санза с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ 28-29 ноября состоится визит в Азербайджан министра иностранных дел и вероисповедания Республики Коста-Рика Мануэля Гонзалеса Санза.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в рамках визита пройдет встреча Мануэля Гонзалеса Санза с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами.

    В то же время планируется его участие в церемонии открытия посольства Республики Коста-Рика в Азербайджанской Республике. 

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