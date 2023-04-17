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Глава МИД Израиля прибудет в Азербайджан завтра

Глава МИД Израиля прибудет в Азербайджан завтра Глава МИД Израиля Эллэ Коен завтра прибудет в Баку.
Внешняя политика
17 апреля 2023 г. 17:24
Глава МИД Израиля прибудет в Азербайджан завтра

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибудет с визитом в Азербайджан 18 апреля.

Об этом Report сообщил президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак.

Ожидается, что в ходе визита глава МИД Израиля примет участие в очередном заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Израиль, которое состоится 19 апреля в Баку, а также проведет ряд встреч с официальными лицами страны.

После Азербайджана Эли Коэн посетит Туркменистан, где 20 апреля состоится открытие посольства Израиля.

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Версия на английском языке Israeli FM to arrive in Azerbaijan tomorrow
Версия на азербайджанском языке İsrail XİN rəhbəri sabah Azərbaycana səfər edəcək

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