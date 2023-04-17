Глава МИД Израиля прибудет в Азербайджан завтра

Глава МИД Израиля Эллэ Коен завтра прибудет в Баку.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибудет с визитом в Азербайджан 18 апреля.

Об этом Report сообщил президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак.

Ожидается, что в ходе визита глава МИД Израиля примет участие в очередном заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Израиль, которое состоится 19 апреля в Баку, а также проведет ряд встреч с официальными лицами страны.

После Азербайджана Эли Коэн посетит Туркменистан, где 20 апреля состоится открытие посольства Израиля.