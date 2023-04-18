Глава МИД Израиля отправился с визитом в Азербайджан

Глава МИД Израиля Элли Коэн вылетел в Баку.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отправился с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, министра сопровождает бизнес-делегация из представителей 20 израильских компаний в области кибербезопасности, внутренней безопасности, водоснабжения и сельского хозяйства.

Ожидается, что в ходе визита глава МИД Израиля примет участие в очередном заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Израиль, которое состоится 19 апреля в Баку, а также проведет ряд встреч с официальными лицами страны.

Кроме того, Эли Коэн встретится с представителями еврейской общины Баку.