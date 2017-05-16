Глава МИД: Италия стала основным торговым партнером Азербайджана

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Осуществлен обмен поздравительными письмами между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано в связи с 25-летием установления дипломатических отношений.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, Э. Мамедъяров в поздравительном письме выразил удовлетворение развитием отношений в политической, экономической сферах, а также в области культуры и образования.

Глава МИД Азербайджана с удовлетворением вспомнивший о своем официальном визите в Италию в 2017 году, выразил уверенность в том, что такие встречи способствуют развитию сотрудничества, как между двумя странами, так и в рамках международных структур, дают импульс для еще большего углубления взаимоотношений и помогают выйти на качественно новый этап сотрудничества.

Министр выразил надежду на то, что успешные проекты сотрудничества между Италией и Азербайджаном, особенно TAP, будут служить еще большим дружественным отношениям между нашими государствами и народами в дальнейшем.

Э. Мамедъяров, учитывая членство Италии в "Тройке" ОБСЕ с 2017 года, выразил большую надежду на скорейшее и справедливое разрешение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, на основании соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и в рамках территориальной целостности и международно признанных границ Азербайджана.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано в адресованном коллеге Э. Мамедъярову письме сообщил, что за прошедшие 25 лет в особенности удалось выстроить прочные экономические связи между странами, Италия постепенно превратилась в основного торгового партера Азербайджана.

Он выразил готовность к совместным усилиям в направлении углубления и диверсификации экономических и торговых отношений Италии с Азербайджаном, а также по поиску новых возможностей для гражданского общества и компаний.

А. Альфано заявил, что и в дальнейшем будет поддерживать развитие отношений Азербайджана с ЕС. Министр, заявивший о том, что процесс начала переговоров по новому договору между Азербайджаном и ЕС был позитивно принят со стороны Италии, выразил уверенность в том, что таким образом появляется прекрасная возможность для стимулирования диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес и для еще большего укрепления связей во всех областях.