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    Глава МИД Ирана: Сотрудничество в сферах энергетики и транспорта придаст импульс развитию всего региона

    Зариф: Иран верит в сильное будущее региона© Report/ Elchin Murad

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/  "Иран верит в сильное будущее региона. Наши страны связаны давними историческими и культурными связями". 

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам первой четырехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана, Грузии.

    По его словам, сотрудничество в сферах энергетики, транзита, туризма и технологий придаст импульс развитию всего региона.

    Он  подчеркнул важность совместных региональных транспортных проектов. Так, по словам Зарифа,  железная дорога Решт-Астара  может связать Персидский залив с Черным морем: 

    "Кроме того, наши транспортные проекты дадут возможность ускорить поставки из Индии на Запад также через Черное море". 

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