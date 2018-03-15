Глава МИД Ирана: Сотрудничество в сферах энергетики и транспорта придаст импульс развитию всего региона

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Иран верит в сильное будущее региона. Наши страны связаны давними историческими и культурными связями".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам первой четырехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана, Грузии.

По его словам, сотрудничество в сферах энергетики, транзита, туризма и технологий придаст импульс развитию всего региона.

Он подчеркнул важность совместных региональных транспортных проектов. Так, по словам Зарифа, железная дорога Решт-Астара может связать Персидский залив с Черным морем:

"Кроме того, наши транспортные проекты дадут возможность ускорить поставки из Индии на Запад также через Черное море".