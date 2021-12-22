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Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан

Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян прибыл в Баку с визитом.
Внешняя политика
22 декабря 2021 г. 10:00
Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, в ходе однодневного визита глава МИД Ирана проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами.

Будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные региональные вопросы.

Визит проходит по приглашению министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

По итогам встречи главы МИД Азербайджана и Ирана проведут совместную пресс-конференцию.

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