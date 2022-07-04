Глава МИД Ирана: Находимся в стадии нарастающего развития отношений с Азербайджаном

Отношения между Тегераном и Баку переходят от недопонимания к тесному взаимодействию.
Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Тегеране.
Стороны обсуждали ряд вопросов, включая развитие связей и сотрудничества между Тегераном и Баку и признание и поддержку территориальной целостности двух стран.
"Прошлой весной мы прошли стадию недопонимания и сейчас находимся в стадии нарастающего развития всесторонних отношений в соответствии с интересами двух стран", - заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана.
"Готовы к тому, чтобы оставшиеся вопросы [между Азербайджаном и Арменией] решались на основе уважения территориальной целостности и суверенитета сторон, путем диалога и дипломатии", — добавил он, касаясь вопроса мирной повестки в регионе.
Отметив важность региональных форматов, глава МИД Ирана сказал, что в ходе своей поездки в Анкару на прошлой неделе он и министр иностранных дел Турции договорились о проведении трехсторонней встречи Ирана, Азербайджана и Турции в Тегеране на уровне министров иностранных дел. Он также сообщил, что стороны обсуждали визит президента Азербайджана в Иран.
Касаясь сотрудничества по энергетике, он отметил, что стороны достигли некоторых договоренностей, которые будут доработаны в ходе визита министра энергетики Ирана в Азербайджан.
Отметив, что стороны также обсуждали вопрос охраны реки Араз и реализацию существующих проектов по ее совместному использованию.
"Мы рады видеть скачок в объеме торговли между двумя странами за последние месяцы и надеемся, что благодаря сегодняшним переговорам торгово-экономические отношения в частном и государственном секторах расширятся", — заявил Х. Абдоллахиян.