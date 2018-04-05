 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД Ирана: Мы работаем с Азербайджаном над рядом совместных проектов

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Ираном в течении многих лет налажены хорошие связи. Недавний визит президента Ирана Хасана Рухани в Баку был очень успешным. 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад  Зариф.

    Он отметил, что Азербайджан и Иран работают  над рядом совместных проектов. "В первую очередь это совместная разработка Каспийского моря, реализация транзитных путей Север-Юг и Юг-Запад. Считаю, что  наше сотрудничество- на отличном уровне".

    Глава МИД  также высоко оценил трехстороннее сотрудничество в формате Иран-Россия-Турция и Иран-Грузия-Турция, отметив готовность  продолжать работать в этих форматах: "Все страны региона заинтересованы в экономическом сотрудничестве, а также считают, что установление мира в регионе будет полезным и мы намерены продолжать работу в этом направлении". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi