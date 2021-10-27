Глава МИД Ирана: Этап напряженности между Баку и Тегераном завершен

Этап напряженности между Азербайджаном и Ираном, который проходил в публичной плоскости, завершен.

Этап напряженности между Азербайджаном и Ираном, который проходил в публичной плоскости, завершен.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам встречи стран - соседей Афганистана, которая прошла в среду в Тегеране.

"У нас были контакты с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Я думаю, что мы завершили публичный этап напряженности, - сказал он. - Полагаю, что проблемы, которые у нас есть, будут постепенно решаться".

23 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром-Абдоллахияном. Министры провели обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений.