Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдоллахяном.

23 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром-Абдоллахияном.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, министры провели обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений.

Позитивно оценив развитие за последнюю неделю, министры отметили предупреждение соответствующих иранских структур об уважительном отношении к территориальной целостности Азербайджана, а также освобождение Азербайджаном двоих иранских водителей как взаимные положительные шаги

В ходе разговора было выражено значение продолжения деятельности Совместной межправительственной комиссии в обновленном новой администрацией Ирана составе.

Стороны отметили важность решения различных мнений посредством диалога.

Министры также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.