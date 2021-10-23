Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

23 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром-Абдоллахияном.
Как сообщили Report в пресс-службе МИД, министры провели обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений.
Позитивно оценив развитие за последнюю неделю, министры отметили предупреждение соответствующих иранских структур об уважительном отношении к территориальной целостности Азербайджана, а также освобождение Азербайджаном двоих иранских водителей как взаимные положительные шаги
В ходе разговора было выражено значение продолжения деятельности Совместной межправительственной комиссии в обновленном новой администрацией Ирана составе.
Стороны отметили важность решения различных мнений посредством диалога.
Министры также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.