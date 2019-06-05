Глава МИД Грузии: Работа по организации совместных осмотров экспертами несогласованных участков границы с Азербайджаном продолжается

"Нужно предоставить возможность комиссии по делимитации и демаркации границы между Грузией и Азербайджаном нормально осуществлять свою деятельность".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Глава МИД заявил, что продолжается работа по организации совместных осмотров экспертами несогласованных участков границы.

Д.Залкалиани отметил, что вопрос комплекса Кешикчидаг чувствителен, и спекуляции недопустимы.

По словам министра, для проведения совместных осмотров обеими сторонами будет установлено удобное время: "В состав комиссии входят пограничная полиция, представители министерств обороны и внутренних дел, а также картографы. Специалисты проведут совместный осмотр и изучат ситуацию. Общественность будет проинформирована о дате проведения совместного осмотра".