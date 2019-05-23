Глава МИД Грузии призвал воздержаться от эмоциональных заявлений в связи с Кешикчидаг

"Вновь призываю всех воздержаться от эмоциональных заявлений в связи с Кешикчидаг".

Как сообщает местное бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Он заявил, что не располагает информацией относительно привлечения техники к комплексу азербайджанской стороной.

Глава МИД отметил, что узнал об этом из медиа: "Как вам известно, в Баку проходит первое заседание комиссии по делимитации. Вся информация будет проверена в рамках комиссии. В комиссии рассматриваются все вопросы, связанные с данной чуткой темой".

Отметим, что некоторые грузинские СМИ распространили необоснованные сообщения о привлечении азербайджанской стороной техники к территории близ комплекса Кешикчидаг.