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Глава МИД Грузии призвал воздержаться от эмоциональных заявлений в связи с Кешикчидаг

Глава МИД Грузии призвал воздержаться от эмоциональных заявлений

"Вновь призываю всех воздержаться от эмоциональных заявлений в связи с Кешикчидаг".  

Как сообщает местное бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. 

Он заявил, что не располагает информацией относительно привлечения техники к комплексу азербайджанской стороной. 

Глава МИД отметил, что узнал об этом из медиа: "Как вам известно, в Баку проходит первое заседание комиссии по делимитации. Вся информация будет проверена в рамках комиссии. В комиссии рассматриваются все вопросы, связанные с данной чуткой темой".   

Отметим, что некоторые грузинские СМИ распространили необоснованные сообщения о привлечении азербайджанской стороной техники к территории близ комплекса Кешикчидаг. 

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