Глава МИД: Граждане Азербайджана становятся жертвами мин, массово установленных Арменией

Граждане Азербайджана становятся жертвами мин, массово установленных Арменией.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с основателем и руководителем международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кюн.
В ходе встречи министр отметил, что наши граждане становятся жертвами мин, массово установленных Арменией, которая не желает сотрудничать с Азербайджаном в области разминирования.
Было подчеркнуто, что минная угроза препятствует восстановительным работам в Карабахе и процессу возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.