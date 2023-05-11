Глава МИД: Граждане Азербайджана становятся жертвами мин, массово установленных Арменией

Граждане Азербайджана становятся жертвами мин, массово установленных Арменией.

Граждане Азербайджана становятся жертвами мин, массово установленных Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с основателем и руководителем международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кюн.

В ходе встречи министр отметил, что наши граждане становятся жертвами мин, массово установленных Арменией, которая не желает сотрудничать с Азербайджаном в области разминирования.

Было подчеркнуто, что минная угроза препятствует восстановительным работам в Карабахе и процессу возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.