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Глава МИД: Граждане Азербайджана становятся жертвами мин, массово установленных Арменией

Глава МИД: Граждане Азербайджана становятся жертвами мин, массово установленных Арменией Граждане Азербайджана становятся жертвами мин, массово установленных Арменией.
Внешняя политика
11 мая 2023 г. 16:43
Глава МИД: Граждане Азербайджана становятся жертвами мин, массово установленных Арменией

Граждане Азербайджана становятся жертвами мин, массово установленных Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с основателем и руководителем международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кюн.

В ходе встречи министр отметил, что наши граждане становятся жертвами мин, массово установленных Арменией, которая не желает сотрудничать с Азербайджаном в области разминирования.

Было подчеркнуто, что минная угроза препятствует восстановительным работам в Карабахе и процессу возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Azərbaycan vətəndaşları Ermənistanın kütləvi şəkildə basdırdığı minaların qurbanına çevrilir"

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