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    Действующий председатель ОБСЕ: Шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта должны быть усилены

    Штайнмайер: Германия поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Германия, как действующий председатель ОБСЕ и член Минской группы, поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. И шаги в этом направлении, безусловно, должны быть усилены". 

    Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Он выразил обеспокоенность ситуацией в регионе в целом, а также случаями нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения.

    "На этом фоне важны меры по деэскалации конфликта", - добавил глава МИД Германии. 

    В своей речи министр затронул наиболее актуальные проблемы председательства Германии в ОБСЕ, отметив, что оно пришлось "на очень турбулентное время, период миграционного кризиса, конфликтов в Украине, на Ближнем Востоке".

    По его словам, конфликты на пространстве ОБСЕ ослабили организацию. Глава МИД считает, что конструктивный диалог поможет восстановить стабильность на пространстве организации. 

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