Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Глава МИД Эстонии почтил память шехидов в Баку

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 15:35
    Глава МИД Эстонии почтил память шехидов в Баку

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в рамках визита в Азербайджан посетил Аллею шехидов.

    Как сообщает Report, министр почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к монументу "Вечный огонь".

    Затем министр вместе со своей делегацией полюбовались панорамой Баку с самой высокой точки города. Гостей проинформировали о проводимых в столице работах по благоустройству и строительству.

    Эстония министр Маргус Цахкна Аллея шехидов
    Фото
    Estoniyanın xarici işlər naziri Bakıda Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Последние новости

    15:51

    Азербайджан обсудил климатические инициативы на конференции ЮНЕСКО

    COP29
    15:45

    Рашад Набиев: Зангезурский коридор увеличит грузопоток региона на 15 млн тонн

    Инфраструктура
    15:37

    В Сирии бойцы спецслужб вступили в столкновения с вооруженными французами

    Другие страны
    15:35
    Фото

    Глава МИД Эстонии почтил память шехидов в Баку

    Внешняя политика
    15:29

    Малейка Аббасзаде: Стремительное развитие ИИ - это реальность рынка труда

    Наука и образование
    15:28

    ЦБА: В I полугодии выявлено мошенничество с банковскими картами и платежами на 1,4 млн манатов

    Финансы
    15:20

    Гендиректор Нацуправления Албании: Киберзащита должна сопровождать TAP на всем его пути - от Каспия до Адриатики - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    15:19

    Азербайджан увеличил расходы на образование на 4,2%

    Финансы
    15:19

    Бельгийский турист: За последние 30 лет Азербайджан достиг значительного прогресса

    Карабах
    Лента новостей