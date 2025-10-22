Глава МИД Эстонии почтил память шехидов в Баку
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 15:35
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в рамках визита в Азербайджан посетил Аллею шехидов.
Как сообщает Report, министр почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к монументу "Вечный огонь".
Затем министр вместе со своей делегацией полюбовались панорамой Баку с самой высокой точки города. Гостей проинформировали о проводимых в столице работах по благоустройству и строительству.
