    Глава МИД Эстонии отметил важную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    01 ноября, 2025
    18:36
    Глава МИД Эстонии отметил важную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

    Министр иностранных дел Эстонской Республики Маргус Цахкна рассказал о роли Турции в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью агентству Anadolu.

    По его словам, Турция играет очень важную роль в обеспечении стабильности в регионе:

    "На прошлой неделе я находился с визитом в Азербайджане. Турция также активно поддерживает процесс обеспечения мира и стабильности между Азербайджаном и Арменией, а также инвестирования в стратегические торговые коридоры. Мы сотрудничаем с Турцией по всем направлениям - как на двусторонней основе, так и в ряде других регионов", - отметил министр.

