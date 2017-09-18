Глава МИД Эстонии: Мы высоко ценим роль Азербайджана в повышении энергетической безопасности ЕС

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Киев. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Мы высоко ценим роль Азербайджана в повышении энергетической безопасности ЕС".

Об этом в интервью Report заявил министр иностранных дел председательствующей в настоящее время в Совете Европейского союза Эстонии Свен Миксер, комментируя участие Азербайджана в программе Восточное партнерство.

"Каждая страна-партнер продвигает свои отношения с ЕС в рамках этого Партнерства на основе своих амбиций и суверенного выбора. Соответственно, ЕС имеет дифференцированное предложение - от Соглашения об ассоциации до рамочных соглашений. Мы с нетерпением ожидаем развития наших отношений в полном объеме через новое двустороннее соглашение. В отношениях между ЕС и Азербайджаном наблюдается позитивная тенденция. Мы высоко ценим роль Азербайджана в повышении энергетической безопасности ЕС. Углубление отношений Азербайджана с ЕС во многом зависит от ситуации с правами человека - то, за чем ЕС внимательно следит", - заявил С. Миксер.

Комментируя вопрос подготовки к предстоящему в ноябре очередному саммиту Восточного партнерства, глава МИД Эстонии заявил, что данная программа является стратегической внешнеполитической целью Европейского союза, "поскольку стабильность в регионе и суверенный выбор партнеров отвечает интересам развития и безопасности стран Восточного партнерства".

"Восточное партнерство также является приоритетом для Эстонии, даже за пределами нашего нынешнего председательства в Совете Европейского Союза", - отметил С. Миксер.

Глава МИД Эстонии заявил, что по итогам пятого саммита Восточного партнерства в Брюсселе 24 ноября ожидается принятие Декларации, которая "установит перспективную повестку дня для сотрудничества ЕС по четырем приоритетным областям Восточного партнерства - экономического развития и торговли, энергетики и защиты окружающей среды, а также контактов между людьми".

С. Миксер заявил, что приглашения для участия в саммите будут направлены главам государств участников программы в установленном порядке. "Мы, как президентство, надеемся на участие на высшем уровне, и я надеюсь, что президент Ильхам Алиев примет в нем участие", - отметил глава МИД Эстонии.

Комментируя вопрос о том, будет ли в ходе саммита Восточного партнерства обсужден вопрос оккупированных территорий стран-участников программы, С. Миксер заявил: "Приоритетные области программы Восточного партнерства - институциональное строительство, экономическое развитие и торговые возможности, энергетика и охрана окружающей среды, а также контакты между людьми - направлены на укрепление стран-партнеров. Мир и стабильность являются основными ценностями ЕС, и мы по-прежнему поддерживаем международные форматы разрешения конфликтов".