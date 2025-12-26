Байрамов: Азербайджан считает сохранение 907-й поправки необоснованным

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в настоящее время сложилась благоприятная ситуация для полной отмены Вашингтоном 907-й поправки к Акту о поддержке свободы.

Как сообщает Report, об этом министр заявил, выступая с итогами года на пресс-конференции.

По его словам, 2025 год стал весьма позитивным и насыщенным в контексте азербайджано-американских отношений.

"В рамках Вашингтонской встречи [лидеров Азербайджана и США 8 августа] был подписан документ о приостановке действия 907-й поправки. Это важный шаг. В целом применение данной поправки по отношению к нашей стране было несправедливым и необоснованным. Азербайджан считает нелогичным сохранение 907-й поправки в силе в нынешних условиях", - подчеркнул министр.

Байрамов также напомнил о существовании сложной правовой системы в Соединенных Штатах:

"Насколько мне известно, выдвинута инициатива о полной отмене 907-й поправки. Надеемся, что решение будет принято. Потому что сейчас для этого сложились благоприятные условия и подобное решение окажет очень позитивное влияние на американо-азербайджанские отношения, а также на изменения в регионе".