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Глава МИД: Энергетика - центральный элемент партнерства Азербайджана и ЕС

Глава МИД: Энергетика - центральный элемент партнерства Азербайджана и ЕС Энергетика остается центральным элементом партнерства Азербайджана с Европейским союзом.
Внешняя политика
19 июля 2022 г. 18:22
Глава МИД: Энергетика - центральный элемент партнерства Азербайджана и ЕС

Энергетика остается центральным элементом партнерства Азербайджана с Европейским союзом.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил по итогам 18-ого заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз, состоявшегося сегодня в Брюсселе.

"Наше энергетическое партнерство еще больше укрепил новый меморандум о взаимопонимании, подписанный вчера президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы развиваем наше стратегическое партнерство посредством Южного газового коридора - крупнейшего инфраструктурного и энергетического проекта в Европе, с целью вывода альтернативных объемов газа на рынок ЕС", отметил глава МИД.

По его словам, реализация интерконнектора Греция-Болгария является показателем диверсификации ЮГК.

Глава МИД Азербайджана при этом отметил сотрудничество с ЕС в вопросе достижения важных климатических целей и эффективного использования возобновляемых источников энергии. "Это ведет к созданию нового "зеленого" диалога между Азербайджаном и ЕС", добавил Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN rəhbəri: “Enerji sahəsi Azərbaycan və Aİ arasında tərəfdaşlığın əsas elementidir”

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