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Боррель: Азербайджан – важный партнер ЕС

Боррель: Азербайджан – важный партнер ЕС "Азербайджан – важный партнер Европейского союза. Наше сотрудничество с Азербайджаном интенсифицируется".
Внешняя политика
19 июля 2022 г. 17:53
Боррель: Азербайджан – важный партнер ЕС

"Азербайджан – важный партнер Европейского союза. Наше сотрудничество с Азербайджаном интенсифицируется".

Как сообщает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам 18-ого заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз, состоявшегося сегодня в Брюсселе.

Верховный представитель отметил, что ЕС выступает за "мирный и процветающий регион Южного Кавказа".

"В связи с этим важно выстраивать диалог с партнерами, которыми являются Азербайджан и ЕС", добавил Боррель.

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Версия на английском языке High Representative: Azerbaijan is important partner of EU
Версия на азербайджанском языке Ali nümayəndə: “Azərbaycan Aİ-nin mühüm tərəfdaşıdır”

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