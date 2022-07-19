Боррель: Азербайджан – важный партнер ЕС

"Азербайджан – важный партнер Европейского союза. Наше сотрудничество с Азербайджаном интенсифицируется".

"Азербайджан – важный партнер Европейского союза. Наше сотрудничество с Азербайджаном интенсифицируется".

Как сообщает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам 18-ого заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз, состоявшегося сегодня в Брюсселе.

Верховный представитель отметил, что ЕС выступает за "мирный и процветающий регион Южного Кавказа".

"В связи с этим важно выстраивать диалог с партнерами, которыми являются Азербайджан и ЕС", добавил Боррель.