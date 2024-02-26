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Глава МИД: Делегации Азербайджана и Армении в ближайшее время обсудят мирный договор

Глава МИД: Делегации Азербайджана и Армении в ближайшее время обсудят мирный договор В ближайшее время пройдет встреча между делегациями Азербайджана и Армении по вопросу мирного договора.
Внешняя политика
26 февраля 2024 г. 11:30
Глава МИД: Делегации Азербайджана и Армении в ближайшее время обсудят мирный договор

В ближайшее время пройдет встреча между делегациями Азербайджана и Армении для обсуждения мирного договора.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.

"Несмотря на определенный перерыв в переговорах, работа над текстом мирного соглашения продолжалась. Однако после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках Мюнхенской конференции по безопасности было принято решение о возобновлении процесса. В ближайшие дни планируется провести переговоры по мирному договору между делегациями Азербайджана и Армении", - сказал глава МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Armenian delegations to meet soon
Версия на азербайджанском языке Yaxın günlərdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətləri arasında görüş olacaq

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