Глава МИД: Делегации Азербайджана и Армении в ближайшее время обсудят мирный договор

В ближайшее время пройдет встреча между делегациями Азербайджана и Армении по вопросу мирного договора.

В ближайшее время пройдет встреча между делегациями Азербайджана и Армении для обсуждения мирного договора.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.

"Несмотря на определенный перерыв в переговорах, работа над текстом мирного соглашения продолжалась. Однако после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках Мюнхенской конференции по безопасности было принято решение о возобновлении процесса. В ближайшие дни планируется провести переговоры по мирному договору между делегациями Азербайджана и Армении", - сказал глава МИД.