Глава МИД: Великобритания поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Между главами МИД Азербайджана и Великобритании осуществлен обмен поздравительными письмами по случаю 25-летия дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в письме, адресованном министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым британскому коллеге, отмечается о достижении за истекшие годы Азербайджаном и Великобританией взаимовыгодного крепкого и конструктивного диалога.

Э.Мамедъяров отметил о продолжении тесного сотрудничества двух стран в деле поддержания международного мира и безопасности.

Министр подчеркнул, что экономические связи между Азербайджаном и Великобританией, в особенности участие компании BP в таких региональных энергопроектах, как трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, составляют основу двустороннего сотрудничества.

Э.Мамедъяров выразил уверенность в том, что новые форматы диалога, включая двусторонний политический диалог и совместную межправительственную экономическую комиссию, будут служить еще большему углублению сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией.

В письме, направленном Э.Мамедъярову министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, отмечается, что его страна придает важное значение сотрудничеству с Азербайджаном за истекшие 25 лет. Подчеркнув, что 2017 год представляет важное значение с точки зрения двустороннего сотрудничества между двумя странами, Б.Джонсон отметил удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Великобританией в сфере энергетики.

Он также подчеркнул о продолжении поддержки его страной деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ на пути мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Британский министр выразил уверенность в углублении связей между двумя странами по представляющим взаимный интерес различным сферам и заявил, что наше сотрудничество будет продолжительным.