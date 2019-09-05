Глава МИД Азербайджана принял нового посла Хорватии

Глава МИД Азербайджана принял нового посла Хорватии

5 сентября, 2019 06:13

https://report.az/storage/news/649b283b76f2fae80993f3c858af89f4/73078676-00f6-4988-a83e-9f1bcaa7a3aa_292.jpg Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в среду принял новоназначенного посла Хорватии в Азербайджане Бранко Зебича. Как сообщает Report, на встрече стороны обсудили сотрудничество между двумя странами и выразили удовлетворение нынешним уровнем двусторонних стратегических связей. Посол Бранко Зебич вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову. Министр Эльмар Мамедъяров пожелал послу Хорватии успехов в его дипломатической деятельности. Стороны также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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