Глава МИД: Азербайджану и ЕС нужно строить интенсивный диалог в области транспортировок

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Мы должны строить интенсивный диалог с ЕС не только в области безопасности, но и в области транспортировок".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам 15-го заседания Совета сотрудничества Европейский союз - Азербайджан в Брюсселе.

"Это открывает огромные перспективы, особенно после запуска железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Это транспортное соединение открывает широкие транспортные возможности в этом регионе", - заявил Мамедъяров.

Он выразил надежду, что в этом году состоится пуск в эксплуатацию проекта TANAP (Трансанатолийского газопровода) и газ из Азербайджана будет поставляться в Турцию, а потом посредством TAP (Трансадриатического газопровода) в Италию. Мы приветствует решение Европейского инвестиционного банка о выделении 1.5 миллиардов евро консорциуму TAP", - заявил глава МИД.